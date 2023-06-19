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Федякова Анисия Дмитриева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

20.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: Федяков Дмитрий Киприанов

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 19-20 декабря 1913г Анисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михаилова, оба православные Восприемники: дочь их девица Анф... Показать все
Смерть
20.11.1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-22 ноября 1914г Сокольского села отставного рядового Димитрий Киприанова Федякова дочь Анисия 11 месяцев от простуды