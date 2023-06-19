Федякова Анисия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти20.11.1914
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
19.12.1913
ГАСО ф6 о17 19-20 декабря 1913г Анисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михаилова, оба православные Восприемники: дочь их девица Анф... Показать все
Смерть
20.11.1914
ГАСО ф6 о17 20-22 ноября 1914г Сокольского села отставного рядового Димитрий Киприанова Федякова дочь Анисия 11 месяцев от простуды