Афанасий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Матвей Афанасьевич
Мать: Филипповна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарас Афанасьевич
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1834
Сын: Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елисей Афанасьевич
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1846
Сын: Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иона Афанасьевич
Мать ребёнка: Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ...
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно