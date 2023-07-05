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Афанасий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Матвей Афанасьевич

Мать: Филипповна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарас Афанасьевич

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1834

Сын: Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1844

Сын: Елисей Афанасьевич

Мать ребёнка: ...

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: ...

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иона Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ...

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно