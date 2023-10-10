Мурашкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Мурашкина Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Настасья

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Настасья

Смерть
Неизвестно
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