Смирнов Арнольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Арнольд

Смирнов Арнольд

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Арнольдович

Мать ребёнка: Смирнова Фаина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Арнольдовна

Мать ребёнка: Смирнова Фаина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Фаина Сергеевна

Смерть
Неизвестно