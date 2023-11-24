Саломатина Гаркун Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Гаркун Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Саломатин Иван Алексеевич

Мать: Катя

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