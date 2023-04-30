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Костенко Павел Андреевич
Костенко Павел Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Костенко Андрей Илларионович
Мать
Костенко (Березнякова) Дарья Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Костенко Андрей Илларионович
Мать:
Костенко Дарья Максимовна
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