Морозов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1959

Сын: Морозов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна

Мать ребёнка: Морозова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Галина

Мать ребёнка: Морозова Екатерина

Смерть
Неизвестно