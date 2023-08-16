Морозов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1959
Сын: Морозов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Морозова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна
Мать ребёнка: Морозова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Галина
Мать ребёнка: Морозова Екатерина
Смерть
Неизвестно