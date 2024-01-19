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Корзников Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: Корзников Дмитрий Власович

Мать: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1668

Сын: Корзников Аничка (Анисим) Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1668

Сын: Корзников Евлампий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Корзников Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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