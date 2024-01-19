Корзников Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: Корзников Дмитрий Власович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1668
Сын: Корзников Аничка (Анисим) Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1668
Сын: Корзников Евлампий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1670
Сын: Корзников Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно