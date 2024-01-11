Манаев Газимулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Газимулла Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915

Отец: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Мать: Манаев Сагадатбану

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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