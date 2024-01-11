Манаев Газимулла Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915
Отец: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Мать: Манаев Сагадатбану
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно