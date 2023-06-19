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Соловьев Захар Егорович

Место рождения

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.08.1862 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1862 ст.

Отец: Соловьев Егор Аггеевич

Мать: Соловьева Наталья Калистратовна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1881

Жена: Соловьева Ирина Исидорова

Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Соловьев Яков Захарович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Соловьев Иван Захарович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Соловьев Александр Захарович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Соловьев Алексей Захарович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Николай Захарович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Захаровна

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Захаровна

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарева Анна Захаровна

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
После 1930