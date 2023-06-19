Соловьев Захар Егорович
Место рождения
Дата рождения27.08.1862 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1862 ст.
Бракосочетание
25.01.1881
Рождение ребёнка
1885 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Соловьев Александр Захарович
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Соловьев Алексей Захарович
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Соловьев Николай Захарович
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Захаровна
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Захаровна
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарева Анна Захаровна
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Исидорова
Смерть
После 1930