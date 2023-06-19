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Стефанида Косьмина

Место рождения

Лежнево, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Лежнево, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.11.1837

Муж: Андрей Силин

Воронич, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1857

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Силин

Козаны, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно