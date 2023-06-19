Стефанида Косьмина
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1837
Муж: Андрей Силин
Воронич, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1857
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Силин
Козаны, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно