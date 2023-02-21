Леваев Александр Георгиевич
Место рожденияМраково Бошк ССР
Дата рождения08.03.1956
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Мраково Бошк ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Леваева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леваева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леваев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Леваева Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно