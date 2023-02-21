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Леваев Александр Георгиевич

Место рождения

Мраково Бошк ССР

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Леваев Георгий Николаевич

Мать: Леваева Валентина Федоровна

Мраково Бошк ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Леваева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леваева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леваев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Леваева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леваева Любовь Николаевна