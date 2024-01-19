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Москальчук Федор

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Место рождения

Украинская ССР, Одесская обл., Арбузинский р-н, с. Константиновка

Дата рождения

08.01.1915

Дата смерти

60.?.61

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
60.?.61
Степковка, Миколаївська область
Причина смерти: Инфаркт
Рождение
08.01.1915

Отец: Москальчук Павел

Мать: Москальчук? Мария

Украинская ССР, Одесская обл., Арбузинский р-н, с. Константиновка
Военная служба
15.09.1937
Место службы 964 сп 246 сд ЗапФ; Бориспольский РВК КВО
Военная служба
1941
Призыв на войну
https://1418museum.ru/heroes/57823787/
Рождение ребёнка
10.06.1945

Дочь: Резниченко Неонила (Неля)

Мать ребёнка: Нина?

Степковка, Миколаївська область
Бракосочетание
После 1945

Жена: Мария

Развод
После 1945

Жена: Нина?

Бракосочетание
До 1945

Жена: Нина?

Военная награда
После 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
06.05.1965
Орден Красной Звезды
Место жительства
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Степковка, Миколаївська область
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