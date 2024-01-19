Москальчук Федор
Место рожденияУкраинская ССР, Одесская обл., Арбузинский р-н, с. Константиновка
Дата рождения08.01.1915
Дата смерти60.?.61
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
60.?.61
Причина смерти: Инфаркт
Рождение
08.01.1915
Отец: Москальчук Павел
Мать: Москальчук? Мария
Украинская ССР, Одесская обл., Арбузинский р-н, с. Константиновка
Военная служба
15.09.1937
Место службы 964 сп 246 сд ЗапФ; Бориспольский РВК КВО
Военная служба
1941
Призыв на войну
https://1418museum.ru/heroes/57823787/
Рождение ребёнка
10.06.1945
Дочь: Резниченко Неонила (Неля)
Мать ребёнка: Нина?
Бракосочетание
После 1945
Жена: Мария
Развод
После 1945
Жена: Нина?
Бракосочетание
До 1945
Жена: Нина?
Военная награда
После 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
06.05.1965
Орден Красной Звезды
Место жительства
Неизвестно
Похороны
Неизвестно