Шилина (Суркова) Екатерина Автономова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилина (Суркова) Екатерина Автономова

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

08.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: Сурков Автоном Федоров

Мать: Суркова Параскева Спиридонова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1924

Муж: Шилин Александр Данилов

Рождение ребёнка
27.12.1925

Дочь: Пасечникова Нина Александровна

Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов

Рождение ребёнка
07.06.1930

Сын: Шилин Вячеслав (Владислав) Александрович

Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1932

Дочь: Летина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркова Варвара Автономова

Отец ребёнка: Сурков Автоном Федоров

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.02.1979
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