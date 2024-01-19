Шилина (Суркова) Екатерина Автономова
Место рождения
Дата рождения10.11.1906
Дата смерти08.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Пасечникова Нина Александровна
Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов
Рождение ребёнка
07.06.1930
Сын: Шилин Вячеслав (Владислав) Александрович
Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов
Рождение ребёнка
03.03.1932
Дочь: Летина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Шилин Александр Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркова Варвара Автономова
Отец ребёнка: Сурков Автоном Федоров
Смерть
08.02.1979