Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1895
Сын: Старостин Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно