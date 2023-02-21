Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Старостин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно