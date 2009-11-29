Назарова (Воронина) Нина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1954
Дата смерти29.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954
Рождение ребёнка
23.09.1982
Дочь: Назарова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1986
Сын: Назаров Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2009