Назарова (Воронина) Нина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Воронина) Нина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1954

Дата смерти

29.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954

Отец: Воронин Леонид Иванович

Мать: Воронина Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
23.09.1982

Дочь: Назарова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1986

Сын: Назаров Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Николай Александрович

Смерть
29.11.2009
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