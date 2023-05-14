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Декасов Петр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1924

Отец: Декасов Макар Алексеевич

Мать: Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
01.01.1958

Дочь: Декасова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Гапчукова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
07.08.1961

Дочь: Декасова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Гапчукова Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапчукова Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно