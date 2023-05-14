Декасов Петр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1924
Отец: Декасов Макар Алексеевич
Мать: Стефанида Никитична
Рождение ребёнка
01.01.1958
Дочь: Декасова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Гапчукова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
07.08.1961
Дочь: Декасова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Гапчукова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно