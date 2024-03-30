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(Кошкарова) Татьяна Алексеевна
(Кошкарова) Татьяна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Пол
Женский
Отец
Кошкаров Алексей Герасимович
1958 г.р.
Мать
(Бардина) Нина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Кошкаров Алексей Герасимович
Мать:
Нина Викторовна
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