Ющенко (Стаценко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко (Стаценко) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1968

Сын: Ющенко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Ющенко Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Валерий Викторович

Отец ребёнка: Ющенко Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенко Виктор Алексеевич

Смерть
Неизвестно