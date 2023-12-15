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Диденко Митрофан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1888

Дата смерти

18.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1888

Отец: Диденко Ефимий Иванович

Мать: Диденко Мария Ивановна

Бракосочетание
27.10.1906

Жена: Диденко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Диденко Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Диденко Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Дарья Митрофановна

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Диденко Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Диденко Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1916

Сын: Диденко Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Диденко Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1921

Дочь: Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Диденко Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1926

Дочь: Лобанова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.01.1929

Сын: Диденко Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1934

Дочь: Войтенко Валентина Митрофановна

Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.01.1957
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