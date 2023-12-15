Диденко Митрофан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1888
Дата смерти18.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Диденко Ефимий Иванович
Мать: Диденко Мария Ивановна
Жена: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Дочь: Дарья Митрофановна
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Дочь: Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Дочь: Лобанова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Сын: Диденко Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна
Дочь: Войтенко Валентина Митрофановна
Мать ребёнка: Диденко Анна Михайловна