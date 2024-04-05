Лузина (???) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузин Михаил Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно