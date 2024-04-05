Лузина (???) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (???) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Михаил Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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