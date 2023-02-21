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Агафья
Агафья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Макар Константинов
1762 г.р.
Мать
Елена Козьмина
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Макар Константинов
Мать:
Елена Козьмина
Смерть
Неизвестно
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