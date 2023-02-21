Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Макар Константинов

Мать: Елена Козьмина

Смерть
Неизвестно