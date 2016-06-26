Огай (Ким) Ольга
Место рожденияДальний Восток, Владивосток
Дата рождения16.08.1933
Дата смерти26.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933
Отец: Ким Алексей
Мать: Ким Вера
Дальний Восток, Владивосток
Рождение ребёнка
16.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огай Алексей
г.Самарканд
Смерть
26.06.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)