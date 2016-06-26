Огай (Ким) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огай (Ким) Ольга

Место рождения

Дальний Восток, Владивосток

Дата рождения

16.08.1933

Дата смерти

26.06.2016

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933

Отец: Ким Алексей

Мать: Ким Вера

Дальний Восток, Владивосток
Рождение ребёнка
16.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огай Алексей

г.Самарканд
Смерть
26.06.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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