Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1978

Дочь: Маримьянова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.08.1980

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1988

Сын: Сухов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич