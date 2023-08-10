Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1978
Дочь: Маримьянова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.08.1980
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1988
Отец ребёнка: Сухов Николай Андреевич