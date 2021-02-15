Лобачев Валерий Федорович
Место рождения
Дата рождения25.08.1949
Дата смерти15.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1949
Рождение ребёнка
24.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Смерть
15.02.2021