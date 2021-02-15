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Лобачев Валерий Федорович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

25.08.1949

Дата смерти

15.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1949

Отец: Лобачев Федор Степанович

Мать: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Смерть
15.02.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург