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Яценко Арсений Владимирович
Яценко Арсений Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1999
Пол
Мужской
Отец
Яценко Владимир
Мать
Яценко (Кривоус) Наталья Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1999
Отец:
Яценко Владимир
Мать:
Яценко Наталья Владимировна
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