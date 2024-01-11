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Пизов Бенцион
Пизов Бенцион
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1943
Пол
Мужской
Отец
Пизова ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пизова ?
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер в ремесленном училище в Иркутске
Смерть
Около 1943
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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