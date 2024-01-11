Пизов Бенцион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пизов Бенцион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пизова ?

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер в ремесленном училище в Иркутске
Смерть
Около 1943
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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