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Зайцев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

28.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Зайцев Григорий Спиридонович

Мать: Зайцева Мария Стефановна

Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
07.12.1977

Сын: Зайцев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна

Смерть
28.01.2020