Зайцев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти28.01.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.12.1977
Сын: Зайцев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Зайцева Нина Яковлевна
Смерть
28.01.2020