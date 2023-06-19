Коврижных Степан
Место рождения
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: Коврижных Трофим
Мать: Коврижных Марина
Бракосочетание
25.01.1874
Жена: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Коврижных Всеволод
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Смерть
До 1887
Рождение ребёнка
18.06.1889
Сын: Коврижных Леонтий
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна