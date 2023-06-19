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Коврижных Степан

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Место рождения

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Коврижных Трофим

Мать: Коврижных Марина

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Коврижных Всеволод

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1887
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Коврижных Леонтий

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния