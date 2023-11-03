Коробейникова Возм 2 жена Мелания Патрикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Возм 2 жена Мелания Патрикеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

21.10.1821

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Богословцева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Петр Иванович

Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Егор Иванов

Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Иван Иванов

Смерть
21.10.1821
45 болезнь после родов
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