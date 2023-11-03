Коробейникова Возм 2 жена Мелания Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти21.10.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Богословцева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Петр Иванович
Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробейников Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1821
45 болезнь после родов