Лисица Трофим Деомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисица Трофим Деомидович

Лисица Трофим Деомидович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Лисица Деомид

Мать: ?

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
12.03.1843

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Лисица Ульяна Петровна

Михаило-Архангельская церковь, Канев, Киев, Украина
Рождение ребёнка
14.?.1848

Сын: Лисица Никита Трофимович

Мать ребёнка: Лисица Ульяна Петровна

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Ульяна Петровна

Кидановка, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close