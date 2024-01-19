Лисица Трофим Деомидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Лисица Деомид
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.03.1843
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Лисица Ульяна Петровна
Михаило-Архангельская церковь, Канев, Киев, Украина
Рождение ребёнка
14.?.1848
Мать ребёнка: Лисица Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисица Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно