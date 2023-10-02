Затравкина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Затравкина Анастасия
Рождение ребёнка
22.06.1940
Сын: Алексеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Василий
Смерть
Неизвестно