Затравкина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затравкина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Затравкина Анастасия

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Алексеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий

Смерть
Неизвестно
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