Шигирданов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигирданов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1967

Дочь: Шигирданова Яна Петровна

Мать ребёнка: Шигирданова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигирданова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигирданов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шигирданова Лидия

Смерть
Неизвестно