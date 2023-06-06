Шигирданов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1967
Дочь: Шигирданова Яна Петровна
Мать ребёнка: Шигирданова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигирданова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигирданов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Шигирданова Лидия
Смерть
Неизвестно