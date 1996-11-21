Пенская Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1939
Дата смерти21.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1962
Сын: Пенский ВАлерий Геннадиевич
Отец ребёнка: Пенский Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1996
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область