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Пенская Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1939

Дата смерти

21.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1962

Сын: Пенский ВАлерий Геннадиевич

Отец ребёнка: Пенский Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенский Геннадий Петрович

Смерть
21.11.1996
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область