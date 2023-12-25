Кеда Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1925
Дочь: Кеда Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Кеда Прохор
Рождение ребёнка
05.04.1942
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривенко Любовь Прохоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кеда Прохор
Смерть
06.03.1983