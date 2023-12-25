Кеда Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеда Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1925

Дочь: Кеда Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Кеда Прохор

Рождение ребёнка
05.04.1942

Сын: Кеда Василий Прохорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривенко Любовь Прохоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кеда Прохор

Смерть
06.03.1983
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