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Евдокея Степанова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
02.11.1819 ст.

Муж: Спиридон Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Иван Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домна Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Андрей Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)

Смерть
До 1850

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