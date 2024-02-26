Евдокея Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
02.11.1819 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Иван Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домна Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Спиридон Федоров (Ич)
Смерть
До 1850