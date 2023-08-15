Гарабазь Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарабазь Иван Владимирович

Гарабазь Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарабазь Людмила Ивановна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно