Гарабазь Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарабазь Людмила Ивановна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно