Хасанов Рашид Ахметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Рашид Ахметзянович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1940

Дата смерти

04.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940

Отец: Хасанов Ахметзян Хасанович

Мать: Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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