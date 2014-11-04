Хасанов Рашид Ахметзянович
Место рождения
Дата рождения26.02.1940
Дата смерти04.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940
Отец: Хасанов Ахметзян Хасанович
Мать: Амина
Рождение ребёнка
08.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.2014