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Шабанов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шабанов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шабанов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шабанов Абрам Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского окуруга Омутинской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Дементий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1836