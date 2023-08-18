Шабанов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шабанов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1799
Из Ялуторовского окуруга Омутинской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Дементий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836