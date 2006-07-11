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Носова Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1939

Дата смерти

11.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
06.12.1964

Сын: Носов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Носов Федор Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Торопова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Носов Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Федор Петрович

Смерть
11.07.2006
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