Носова Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1939
Дата смерти11.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
06.12.1964
Отец ребёнка: Носов Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Торопова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Носов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Федор Петрович
Смерть
11.07.2006