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Макаров Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Макаров Егор Карпович

Мать: Макарова Надежда Ивановна