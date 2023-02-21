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Макаров Николай Егорович
Макаров Николай Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Пол
Мужской
Отец
Макаров Егор Карпович
1795 г.р.
Мать
Макарова (Ростовцева) Надежда Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Макаров Егор Карпович
Мать:
Макарова Надежда Ивановна
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