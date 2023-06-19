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(Кряквина) Ксения Антоновна
(Кряквина) Ксения Антоновна
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Место рождения
Отъяссы
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1781
Дата смерти
1788
Пол
Женский
Отец
Кряквин Антон Ульянович
1731 г.р.
Мать
Кряквина Гликерия Михайловна
1736 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Кряквин Антон Ульянович
Мать:
Кряквина Гликерия Михайловна
Отъяссы
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1788
Отъяссы
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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