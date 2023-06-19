(Кряквина) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кряквина) Ксения Антоновна

(Кряквина) Ксения Антоновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кряквин Антон Ульянович

Мать: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1788
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область