Журавлева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1722 и 1727

Сын: Журавлев Никифор Ильин

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Чуракова Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Лялина Дария Ильина

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Журавлев Михаил Ильин

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Бармина Настасия Ильина

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Журавлев Николай Ильин

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Журавлев Герасим Ильин

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Журавлев Сила Ильин

Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Илья Андреев

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно