Журавлева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1727
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Чуракова Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Лялина Дария Ильина
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Бармина Настасия Ильина
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Журавлев Сила Ильин
Отец ребёнка: Журавлев Илья Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно