Штрубель Фридрих Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрубель Фридрих Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
19.04.1920

Жена: Штрубель Александра Гаврииловна

Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
1920
Крестьянин Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно