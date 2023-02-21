Штрубель Фридрих Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
19.04.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
1920
Крестьянин Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно