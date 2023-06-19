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Дедов Максим Терентьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Дедов Терентий Авдеев

Мать: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Дедов Петр Максимов

Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дедов Кондрат Максимов

Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анна Андреева

Смерть
1789
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино