Дедов Максим Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Дедов Терентий Авдеев
Мать: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Дедов Петр Максимов
Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анна Андреева
Смерть
1789
Коломенского у. дер. Тимшино