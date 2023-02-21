Серебрякова (Лансере) Зинаида Евгеньевна
Место рожденияс. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне - Харьковская область, Украина)
Дата рождения10.12.1884
Дата смерти19.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне - Харьковская область, Украина)
Место жительства
С 1905 по 1906
Париж
Место жительства
По 1905
Место жительства
С 1918 по 1920
Харьков
Место жительства
С 1920
Место жительства
С 1924
Париж
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1967
Париж, Франция