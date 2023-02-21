Серебрякова (Лансере) Зинаида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Лансере) Зинаида Евгеньевна

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Место рождения

с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне - Харьковская область, Украина)

Дата рождения

10.12.1884

Дата смерти

19.09.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне - Харьковская область, Украина)
Место жительства
С 1905 по 1906
Париж
Место жительства
По 1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1918 по 1920
Харьков
Место жительства
С 1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1924
Париж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.09.1967
Париж, Франция