Хомушку Владимир Чимит-Доржуевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомушку Шончалай Владимировна
Мать ребёнка: Хомушку Маргарита Хурал-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Алимаа
Мать ребёнка: Хомушку Маргарита Хурал-ооловна
Смерть
Неизвестно