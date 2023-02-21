Хомушку Владимир Чимит-Доржуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомушку Владимир Чимит-Доржуевич

Хомушку Владимир Чимит-Доржуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомушку Шончалай Владимировна

Мать ребёнка: Хомушку Маргарита Хурал-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховалыг Алимаа

Мать ребёнка: Хомушку Маргарита Хурал-ооловна

Смерть
Неизвестно