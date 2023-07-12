(Карасева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Морозов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно