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(Карасева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Морозов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Морозов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Морозов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно