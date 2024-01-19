Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сильченок Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
19.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскевия Ивановна
Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сильченок Феодор Иванович
Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
13.07.1839 ст.
Сын: Сильченок Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно