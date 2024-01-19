Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивонов Сергей Максимович

Мать: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сильченок Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
19.01.1830 ст.

Муж: Сильченок Иван Антонович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскевия Ивановна

Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сильченок Феодор Иванович

Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
13.07.1839 ст.

Сын: Сильченок Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Сильченок Иван Антонович

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
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