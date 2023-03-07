Чувашева Екатерина Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Екатерина Иларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

1802 г.р.
1807 г.р.
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1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Чувашев Петр Кириллович

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чувашева Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Кирилл Зиновьев

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1834