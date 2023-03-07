Чувашева Екатерина Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чувашева Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1834